Merkez Bankası'nın (MB) üst üste doğrudan müdahalesine rağmen dolardaki yükseliş sürüyor.
MB'nin yarın vereceği faiz kararı öncesi dolar 14,70'i aşarak rekor kırdı.
Avro ise 16,50'nin üzerinde işlem görüyor.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Ahmet Ortaca (Otomotiv işçisi)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Faiz kararı öncesi dolar yine rekor kırdı
Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar 14,70'in üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın (MB) üst üste doğrudan müdahalesine rağmen dolardaki yükseliş sürüyor.
MB'nin yarın vereceği faiz kararı öncesi dolar 14,70'i aşarak rekor kırdı.
Avro ise 16,50'nin üzerinde işlem görüyor.