Faiz kararı öncesi dolar yine rekor kırdı

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar 14,70'in üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın (MB) üst üste doğrudan müdahalesine rağmen dolardaki yükseliş sürüyor.

MB'nin yarın vereceği faiz kararı öncesi dolar 14,70'i aşarak rekor kırdı.

Avro ise 16,50'nin üzerinde işlem görüyor.

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