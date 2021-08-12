Galatasaray’dan suç duyurusu

TFF Tahkim Kurulu’nun Oğulcan Çağlayan’a lisans verilmesini reddetmesinin ardından Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray, “Görevi Kötüye Kullanma” suçu sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nda yer alan 7 üyeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti.

Suç duyurusunda, verilen 1 milyon 200 bin Avro’luk para cezasının kesinleşmemesi sebebiyle Rizespor’a ödeme yapılmamasının ve transfere engel borç olarak kabul edilmemesinin talep edildiği, buna rağmen TFF’nin transfer yasağı verdiği ve bu yasağın şirketin hesaplarına konulan blokaj nedeniyle anlaşıldığı ifade edilirken kararın TFF tarafından tebliğ edilmediği kaydedildi.