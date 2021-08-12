TFF'den kulüplere protesto yasağı

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda profesyonel liglerdeki statü ve talimatlarda değişikliğe gitti. TFF'nin Yayın Talimatı'nda değişikliğe giderek kulüplere yayıncı kuruluşu protesto etmeyi yasaklaması, dikkat çeken değişikliklerden birisi oldu.

Yayın Talimatı'nın 12. maddesinin 7. ve 8. fıkralarında yapılan değişikliklerle kulüpler, yayıncı kuruluşa tanınan hak ve yetkilere uygun hareket etmek, yayıncı kuruluşun görevini yapmasını engellememek ve yayıncı kuruluş aleyhine eylemde bulunmamakla yükümlü kılındı.

Söz konusu fıkralar şu şekilde:

(7) Kulüpler, Yayıncı Kuruluşa tanınan tüm hak ve yetkilere uygun hareket etmek, basına açık tüm antrenman ve etkinliklerine resmi Yayıncı Kuruluş görevlilerini katılmasına izin vermek, Yayıncı Kuruluş görevlilerinin görevlerini yerine getirmelerini engelleyici veya zorlaştırıcı tutum ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda kulüpler, kulüp yöneticileri, görevlileri ve futbolcularının müsabakalarda;

a) Yayıncı Kuruluş markası veya logosu aleyhine protesto amaçlı tutum, davranış ve eylemlerde bulunmaları,

b) Yayıncı Kuruluşun münhasır yayın haklarını ihlal edecek şekilde oyun alanı ve tribünden görüntü almaları, kayıt yapmaları ve sosyal medya dahil olmak üzere herhangi bir mecrada yayınlamaları veya paylaşımda bulunmaları yasaktır.

(8) Yukarıda 7. fıkrada yer alan yükümlülük ve yasakların ihlali halinde kulüplere:

a) Süper Lig Kulüplerine ilk ihlalde 250.000.-TL, ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000.-TL, dört ve üstü ihlalde 1.500.000.-TL para cezası;

b) TFF 1. Lig Kulüplerine ilk ihlalde 100.000.-TL, ikinci ihlalde 200.000.-TL, üçüncü ihlalde 400.000.-TL, dört ve üstü ihlalde 1.000.000.-TL para cezası;

c) TFF 2. Lig Kulüplerine ilk ihlalde 50.000.-TL, ikinci ihlalde 75.000.-TL, üçüncü ihlalde 100.000.-TL, dört ve üstü ihlalde 200.000.-TL para cezası;

d) TFF 3. Lig Kulüplerine ilk ihlalde 25.000.-TL, ikinci ihlalde 37.500.-TL, üçüncü ihlalde 50.000.-TL, dört ve üstü ihlalde 100.000.-TL para cezası verilir.

Fenerbahçe'nin protestosu akıllarda kalmıştı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Katarlı yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaşadığı anlaşmazlık sonucunda, yayıncı kuruluşu protesto etmek için "beFAIR" (Adil ol) logosunu tasarlamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu logoyu futbolcuların giydiği tişörtlerde ve saha kenarındaki reklam alanlarında kullanması, mahkemeye taşınmıştı.

Yayıncı kuruluşun logonun kullanılmaması için aldığı tedbir kararı, daha sonra ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırılmıştı.