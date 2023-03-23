Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden Koç Holding protestosu

Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen 'BizFest' isimli kariyer etkinliğinde, Türkiye Komünist Partili öğrenciler tarafından bir protesto eylemi gerçekleştirildi.

Onlarca farklı şirketin sunumlarının ve "kariyer olanaklarına" dair vaatlerinin yer aldığı BizFest'in katılımcılarından biri de Koç Holding bünyesindeki Otokoç şirketiydi. Şirketin sunumu alkışlar ile kesildi ve sunuma devam edilmesine izin verilmedi. Sunumu protesto eden öğrenciler tarafından konuşma sonrasında salon yine alkışlar eşliğinde terk edildi. TKP'li öğrencilerin başlattığı protesto, diğer öğrencilerin de katılımı ile devam etti.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada; Koç Holding'in, yaşadığı mobbing sonucu geçtiğimiz günlerde intihar eden Yapı Kredi çalışanı Efe Demir ve binlerce işçinin ölümünün sorumlusu olduğu belirtildi. Açıklamada, Demir'in intiharının ardından Holding'in gündeme aldığı ilk konunun imaj haklarının zedelenmesi olduğuna dikkat çekildi. Öğrencilerin kariyer masallarına karnının tok olduğu vurgulanırken, "Galatasaray Üniversitesi eli kanlı şirketlerin arka bahçesi olmayacak!" denerek protesto noktalandı.

Yapı Kredi'de Ne Olmuştu?

Yapı Kredi çalışanı Efe Demir geçtiğimiz hafta mobbing nedeniyle intihar etmişti. Bıraktığı mektup ile bankacılık sektöründeki kirli ilişkileri, liyakatsizliği ve depremzedelerin durumunun Yapı Kredi tarafından nasıl istismar edildiğini ortaya dökmüştü.

Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın intiharın ardından ilk aksiyonu ise olayın üstünü kapatmaya çalışmak ve haber yapmak isteyenleri dava tehdidi ile yıldırmaya çalışmak olmuştu.