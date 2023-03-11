Galatasaray tribünleri de ‘hükümet istifa’ dedi

Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Sarı kırmızılı ekibin 1-0 galip geldiği karşılaşmada tribünlerden "hükümet istifa" tezahüratları yükseldi.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarından duyulan “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” bu defa Galatasaray tribünlerinde yankılandı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidara yönelik öfke tribünlere yansımış, Fenerbahçeliler 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı. Fenerbahçelileri, 27 Şubat’ta İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş taraftarları takip etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil iktidar milletvekilleri kulüpleri hedef göstermişti.