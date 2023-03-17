Galatasaray taraftarlarına 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutanağı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında stadyumda "Hükümet istifa" sloganı atan Galatasaray taraftarlarından bazıları emniyete ifade vermeye çağırıldı.

Taraftarlara söz konusu tezahüratı yapıp yapmadıkları sorulduğu ve "Cumhurbaşkanına hakaret" maddesi uyarınca tutanak tutulduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın eski yöneticisi hukukçu Sedat Doğan, haklarında soruşturma açılan taraftarlara destek olacaklarını açıkladı.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaraylı taraftarlar cb ye hakaretten ifade vermeye çağrılıyor. Tutanaklar ulaştırıldı. Hukuk içinde yapılan istifa sloganı AİHM kararlarına göre suç değil. Suhuletle çözülebilecek konu daha da mı büyütülecek böyle? Yazık.. Taraftarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.