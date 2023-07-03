Galatasaray da TÜİK'e güvenmedi: ENAG'ın verileri de dikkate alınacak

Galatasaray Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında sponsorluk anlaşmasında enflasyona göre artış oranı için TÜİK ve ENAG'ın açıklayacağı oranların ortalamalarının alınacağını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan bildirimde, Rams Global A.Ş. ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 5 yıl için imzalanan stadyum isim hakkı ve sponsorluk bedeli için takip eden sezonlardaki enflasyon artış oranı için TÜİK ve ENAG'ın açıklayacağı oranların ortalamalarının alınacağı ifade edildi.

Galatasaray da TÜİK'e güvenmiyor!

Sponsorluk anlaşmasında enflasyona göre artış oranı için ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) verisinin de dikkate alınacacağı belirtildi. pic.twitter.com/afP85Fjtzl — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) July 3, 2023

Duyuruya dikkat çeken gazeteci Bahadır Özgür, "Galatasaray da TÜİK'e güvenmiyor" yorumunda bulundu.