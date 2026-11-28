İstanbul Karaköy’deki Galataport’ta inşa edilen Yapı Kredi binasında ARK İnşaat ve Gürer Elektromekanik’e bağlı olarak aylarca çalışan inşaat işçileri, haklarının çok küçük bir kısmı ödenerek işten çıkarıldı. Bu dayatmaya boyun eğmeyen ve alacaklarının tamamı ödenene kadar şantiyeden ayrılmayacaklarını açıklayan işçilerin eylemi 3. gününde sürüyor.

Galataport önündeki direnişlerini şarkılarla, türkülerle ve halaylarla devam ettiren işçiler, patronlara yönelik yaptıkları açıklamada geri adım atmayacaklarını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda örgütlenen işçiler açıklamalarında, "Bizi muhatap dahi almayan, karşımıza çıkmaya korkan ARK İnşaat’ın patronlarına sesleniyoruz: Haklarımızı ödemekten kaçamayacaksınız. Tehditlerinize, ailelerimize baskı uygulamanıza boyun eğmeyiz! Haklarımızı kuruşu kuruşuna alana kadar ensenizdeyiz!" ifadelerini kullandı.

Tehdide sarıldılar, muhtarı bile aradılar

Direniş alanında konuşan Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Erdenay Bırasoğlu, dün yapılan görüşmelerde işçilere alacaklarının çok altında bir ücret teklif edildiğini aktardı ve işçilerin bu teklifi reddetmesinin ardından ailelerine tehdit telefonları gitmeye başladığını belirtti.

Bırasoğlu yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Dün yapılan görüşmelerde arkadaşlarımızın alacaklarının tekrar ve tekrar çok altında ücret teklif edildi. Arkadaşlarımız haklarının, emeklerinin karşılığını almadıkları için bunu reddettiler ve ardından bulundukları beldenin, memleketlerindeki muhtarın telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numara tarafından ailelerine telefonlar gitmeye başladı. ‘Çocuklarınız olaylara karışıyor. Çocuklarınız örgütleniyor. Çocuklarınızı gözaltına alacaklar.’ Bu tehditlere, bu yalanlara, bu göz korkutmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar burada direnmeye devam edeceğiz."

Patronların korkutma ve tehdit yoluyla işçileri sindirmeye çalıştığını ifade eden Bırasoğlu, "Biz dünden daha örgütlüyüz. Dünden daha güçlüyüz. Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Her geçen gün daha örgütlü mücadele edeceğiz. Görelim bakalım, bey mi yaman el mi yaman" diye konuştu.

'O hakkı söke söke alacağız'

Direnişteki işçilere destek vermek için Galataport önüne gelen Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel de bir konuşma yaptı.

Binayı yapan işçilerin bugün içeri alınmamasına tepki gösteren Dincel şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlar, şu ucube binaya hep birlikte bir bakalım. Karşımızdaki lüks restoranlara, parıl parıl parlayan şu vitrinlere hep beraber bakalım. Rıhtımına yanaşan milyon dolarlık yatlara bakalım hep beraber. Bu sermaye sahiplerinin, holdinglerinin parıl parıl bu vitrinlerde sergiledikleri bu binayı kimler yaptı? Bu binanın inşaatında kim çalıştı? Bu binanın inşaatının iskelesinde ölümle burun buruna çalışanlar kimler? Bu binanın demirini kimler bağladı? Betonunu kimler döktü? Bu binanın elektriklerini kimler döşedi? Bu binayı yapanlar, bu binayı ayağa kaldıranlar bu binada işçilerdi. Şimdi aynı işçileri, hakkını almak isteyen işçileri bu binadan içeriye sokmamak için 40 takla atıyorlar."

İşçilerin haklarını talep edecek muhatap bulamadığını belirten Dincel, taşeron zincirine dikkat çekti. Dincel, "Sıra işçinin hakkına gelince ortadan kayboluyorlar. Taşeron firma alt taşerona atıyor. Ana firmaya hiç ulaşamıyorsun, muhatap bulamıyorsun. Çünkü sanıyorlar ki proje bitecek, işçileri kapının önüne koyacağız, alacaklarını da hiç edeceğiz. Yanılıyorlar sevgili arkadaşlar, yanılıyorlar. Bu işçiler Patronların Ensesindeyiz’de yan yana geldi, örgütlendi. O hakkı söke söke alacağız" dedi.

Sömürenler tanıdık

Galataport, Doğuş Holding ile Bilgili Holding'in ortak projesi. Karaköy sahilindeki proje kruvaziyer limanı, lüks oteller, mağazalar ve restoranlarla İstanbul'un en pahalı alanlarından biri haline geldi. İşçilerin çalıştığı bina ise Koç Holding'in bankası Yapı Kredi'nin. Türkiye'nin en büyük sermaye gruplarının yer aldığı projede, işçilerin emeğinin karşılığı gasp ediliyor.

Galataport şantiyesindeki direniş ilk değil. 2020'de haklarını alamayan taşeron işçileri şantiye önünde eylem yapmış, 2021'deyse işten çıkarılan sendikalı işçiler şantiye kapısında direnişe geçmişti.

Koç ve Doğuş Holding'e uyarı: 'Genel merkezleriniz, yalılarını eylem alanıdır'

Konuşmasında Yapı Kredi’nin sahibi Koç Holding ile Galataport’un sahibi Doğuş Holding’e doğrudan seslenen Ahmet Dincel, direnişin büyüyeceğini açıkladı.

"Buradaki işçiler hakkını alana kadar ensenizde olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz huy edindiniz alacaklarına çökmeyi işçilerin ama size kötü bir sürprizimiz var. Biz de sizin ensenizde olmayı huy edindik. Ensenizde olacağız. Bugünden sonra Yapı Kredi’nin genel merkezi, Koç Holding’in genel merkezi, Doğuş Holding’in genel merkezi, o patronların yalıları eylem alanımızdır."

Yağmanın yalnızca Galataport ile sınırlı olmadığını, ülkenin dört bir yanında bütün sermaye ve holding sahiplerinin yağmayı büyütmenin derdinde olduğunu söyleyen Dincel, yarın Kartal’da düzenlenecek mitinge çağrı yaptı. Dincel konuşmasını, "Biz de o yağmaya karşı mücadeleyi büyütmenin derdindeyiz. Yarın Kartal’da buradaki eylemi daha da büyütmeye, oraya da taşımaya çağırıyoruz. Yarın Kartal’da işçi sınıfının sesi yükselecek. Bir kez daha göstereceğiz. İşçi sınıfı güçlüdür ve patronların ensesindedir" sözleriyle tamamladı.

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