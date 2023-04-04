Gabonlu Dina’nın son görüntülerini haberleştiren iki muhabir gözaltında

Gazeteci Timur Soykan, Karabük’te Filyos Çayı'nda ölü olarak bulunan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölmeden önceki son kamera görüntülerini haberleştiren Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ali Sencar Arslan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Karabük'te cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu öğrenci Ibouanga'nın (17) sokakta koştuğu son görüntülerini haberleştiren meslektaşımız DHA muhabiri Ali Sencar Arslan gözaltına alındı. Neden? Gabonlu öğrencinin ölümü sonrası akıl almaz gelişmeler oluyor. pic.twitter.com/DfT9eQG3JU — Timur Soykan (@timursoykan) April 4, 2023

TELE1'den Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre sadece DHA muhabiri Ali Sencer Arslan değil; DHA kameramanı ve BRTV muhabiri Murat Özelci de gözaltına alındı. Arslan ve Özelci Karabük’te yemek için girdikleri lokantada yanlarına sivil polisler geldi. Gazeteciler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Arslan ve Özelci’nin gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

Öte yandan ölüme ilişkin sır perdesi sürerken, Dina’nın son görüntüleri ortaya çıkmış sokakta çıplak ayakla koştuğu görülmüştü.