Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) için Adli Tıp Kurumu’nun düzenlediği kesin otopsi raporu paylaşıldı. Raporda, Dinabongho’nun suda boğularak öldüğü kabul edilirken, olayın cinayet ya da intihar olduğu tespit edilemedi.

DHA'nın haberine göre, Dina'nın kanında uyuşturucu madde bulunmadığının da yer aldığı raporda, 9 uzmanın oy birliğiyle ölüm olayının adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Genç kızın cesedinin üzerinden çıkan hapların alerji tedavisi için kullanıldığı ifade edilirken, kanında bunun yanı sıra ağrı kesici etken madde belirlendi.

Adli Tıp raporunda otopside boyun bölgesinde elle boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanılmadığı kaydedildi.

Ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğinin kabulü gerektiği yazılan raporda, suda meydana gelen ölümün birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu belirlenemedi.

Avukatı itiraz edecek

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Dinabongo’nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, adli tıp raporunun bu şekliyle soruşturmaya veya yargılamaya fayda sağlamayacağını belirterek rapora itiraz edeceklerini belirtti.

Avukat Şeker, "Gece saatlerinde çıplak ayakla birisi ya da birilerinden kaçtığı belli olan 17 yaşında bir kız çocuğunun ölümüne ilişkin, intihar etme ihtimalinin bile değerlendirilmeye katılması, hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırıdır" dedi.

"Suda boğulmanın ne şekilde gerçekleştiğine dair emarelere açıklık getirilmemiş, ölümün kaç sularında vuku bulduğu ya da su altında geçirilen sürenin ne kadar olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunulmamıştır" diyen Şeker, "İtirazlarımızı gerçekleştirip, eksik ve açığa kavuşturulması gereken hususlar için tamamlanma talebinde bulunacağız" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 3’ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklandı.

Dina’nın para karşılığı "cinsel ilişki" içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük’ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları ile çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ise uluslararası medyada da yer almıştı. Dina’nın cesedinin soğutma yetersizliği sebebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na nakledildiği ortaya çıkmıştı.