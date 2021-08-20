G7'den Afganistan'da 'uluslararası ortak misyon' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, G7 Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü Afganistan'daki krizin tırmanmasını önlemek için 'uluslararası toplumu' verecekleri yanıtta birleşmeye çağırdıklarını söyledi.

Reuters'ın aktardığı üzere Raab'ın G7 Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "G7 Bakanları, uluslararası toplumu Afganistan'daki krizin tırmanmasını önlemek için ortak bir misyonla bir araya gelmeye çağırıyor" dedi.

İngiltere şu anda ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada'yı da içeren G7'nin dönüşümlü liderliğini elinde tutuyor.

Raab şunları kaydetti:

"Afganistan'daki kriz, Afganistan'ın ve bölgenin karşı karşıya olduğu kritik sorunlara yoğun bir şekilde dahil olmak üzere uluslararası bir yanıt gerektiriyor: Burada en çok etkilenen Afganlar, çatışmanın tarafları, BM Güvenlik Konseyi, G20, uluslararası bağışçılar ve Afganistan'ın bölgesel komşuları"

İngiltere Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afganistan'a yaptığı "insani ve kalkınma yardımını" bu yıl ikiye katlayarak 286 milyon sterline çıkaracağını söyledi. İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Karen Pierce, İngiltere'nin önümüzdeki hafta G7 liderlerinin bir toplantısını "kazandığımız kazanımları nasıl koruyacağımız ve terör için bir üreme alanı haline gelmesini nasıl durduracağımız" üzerinde çalışmak için kullanmak istediğini söyledi.

Pierce ABD menşeli NPR'daki "Her Şey Düşünüldü" programına, NATO'nun Afganistan'dan asker çekme kararını kabul etmesinden bu yana İngiltere ve ABD yönetiminin neredeyse her gün temas halinde olduklarını söyledi.

İngiltere'nin yeni bir Afgan hükümetinin herhangi bir şekilde kabul edilmesi konusunda ortakları ve müttefikleri ile koordinasyon içinde olmayı umduğunu söyleyen Büyükelçi, "böylece hepimiz aynı temelde çalışıyoruz, böylece hepimiz terörle mücadeleye, bölgesel istikrara ve insani meselelere, insan haklarına vermek istediğimiz önceliği anlıyoruz." dedi.

Tahliyeler için Türkiye'yle ortak çalışıyoruz

Ayrı bir gelişmede, Raab Perşembe günü geç saatlerde İngiltere ve Türkiye'nin Afganistan'da tahliyelerin güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamak için birlikte çalıştıklarını söyledi ve Türkiye'ye Kabil havaalanını İngiliz birlikleriyle birlikte koruma konusundaki kararlılığından dolayı teşekkür etti.