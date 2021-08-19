Biden: Taliban varoluşsal sancılar geçiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News'e verdiği bir söyleşide Afganistan'da iktidara gelen Taliban'ın değiştiğine inanmadığını söyledi.

Biden, Taliban'ın değiştiğine inanıp inanmadığı sorulduğunda olumsuz yanıt vererek, "Uluslararası toplum tarafından meşru bir hükümet olarak tanınmak isteyip istemedikleri konusunda bir tür varoluşsal sancılardan geçtiklerini düşünüyorum. Bunu yaptıklarından emin değilim" dedi.

Biden, Taliban'ın inançlarını daha fazla önemsediğini söyleyerek, "Ama aynı zamanda yiyecek içecekleri olup olmadıklarını, herhangi bir para kazanabilecekleri ve bir ekonomiyi yönetebilecekleri bir gelirleri […] olup olmadıklarını da umursuyorlar. Aslında yaptıklarını söyledikleri toplumu bir arada tutup tutamayacaklarını umursuyorlar. Bunların hiçbirine güvenmiyorum" dedi.

14 Nisan'da Biden, Washington'un ABD tarihinin en uzun işgal harekatı olan Afganistan'daki işgali sona erdirme planlarını açıkladı. Taliban militanları 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek birkaç saat içinde tüm şehri ele geçirdi. Daha sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeden kaçtı. Başkan Yardımcısı Amrullah Salih kendini geçici devlet başkanı ilan ederek Taliban'a karşı silahlı direniş çağrısında bulundu. Batılı ülkeler şimdi vatandaşlarını ve diplomatik personelini Afganistan'dan tahliye ediyor.