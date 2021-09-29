G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

İtalya Başbakanı Mario Draghi başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Afganistan krizine ilişkin G20 zirvesinin video konferans yöntemiyle bir araya geleceğini belirtti.

"12 Ekim'de Afganistan üzerine olağanüstü G20 Zirvesi yapılacak" diyen Draghi, liderler düzeyindeki bu toplantıya sadece G20 ülkelerinin değil, bu dönem davet edilen İspanya ve Hollanda haricinde Katar ile Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların da katılacağı bilgisini verdi.