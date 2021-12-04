Futboldan sonra basketbolda da kuruluyor

Futboldan sonra basketbolda da ‘Kulüpler Birliği' kuruluyor.

Daha önce bu konuda yapılan girişimlerden sonuç alınamamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ING Süper Lig'deki tüm kulüplere birer davet mektubu gönderdi.

Sözcü'de yer alan habere göre kulüp temsilcileri de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Toplantıya, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da katıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise buluşmada yer almadı.

Birçok kulübün başkan düzeyinde temsil edildiği toplantıda ‘Kulüpler Birliği' kurulması oy birliği ile kabul edildi. Buna göre genel menajerler, ortak bir çalışma grubu oluşturup taslak hazırlayacak ve bu, Spor Bakanlığı'na sunulacak.

Dövizdeki artışa bağlı yaşanan sorunların da ele alındığı toplantıda liglerin (İspanya'dakine benzer şekilde) düzenlenmesinin vakfa bırakılması, TV yayın anlaşmalarının vakıf tarafından yapılması gibi konuların görüşüldüğü de öğrenildi.