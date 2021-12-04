Rıdvan Dilmen'den hakem atamalarına ilişkin çarpıcı açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, hakem atamalarındaki bir skandalı ortaya çıkardı.

İstanbul Amatör Ligi'ndeki hakem atamalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Dilmen, bir hakem, orta hakem ve yardımcının üst üste 4 maça çıktığını ifade etti.

'Futbolun haline bakın'

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "500 tane hakem var. 10:00, 12:00, 14:00 ve 16:00'da bir hakem, orta hakem ve yardımcı olarak üst üste maçlara çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Bakın daha fena örnek vereyim. Emre Erdoğan diye bir hakem var. Sabah 09:30'dan başlayıp akşama kadar maç yönetmiş. 83 milyon nüfus!' 500 hakem! 500 gözlemci! Futbolun haline bakın ya!" ifadelerini kullandı.