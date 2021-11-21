Futbolcular kadın cinayetlerini protesto etti: Şebnemler ölmesin!

Bugün oynanan Denizlispor-Ankara Keçiörengücü maçı öncesi futbolcular, Denizlisporlu Kadınlar Derneği’nin hazırladığı “Artık Yeter!.. Şebnemler ölmesin!..” yazılı pankartı taşıyarak sahaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin, ayrılmak istediği için saldırıya uğramış ve boğazı kesilerek katledilmişti.

Denizlispor-Keçiörengücü maçında Denizli Kadın Platformu’nun desteğiyle Denizlisporlu Kadınlar pankartlı eylem gerçekleştirdi. Hazırladıkları pankartta “Artık!.. Şebnemler ölmesin!..” mesajını kamuoyuna ilettiler. Yapılan eyleme Şebnem’in annesi Pervin Şirin de katıldı.

Denizli Kadın Platformu’nun desteğiyle Denizlisporlu Kadınlar maç süresi boyunca pankart tribünlerden indirmedi.