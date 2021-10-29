Şebnem Şirin'in ailesinin avukatı: 'Ciddi bir hata ihtimali söz konusu'

Furkan Zıbıncı tarafından katledilen Şebnem Şirin'in ailesinin avukatı Osman Tabu olay günene ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Maalesef ciddi bir hata ihtimali söz konusu. Polis ekipleri, dairenin kapısına kadar gelerek, misafir gibi kapıyı çalıyorlar" diyen Tabu, "Zanlı ve maktulün içerde olmasına karşın, ‘herhangi bir ses yok’ deyip hiçbir tedbir almadan veya yandaki bir dairenin kapısını dahi çalmadan, oradan ayrılıyorlar” açıklamasında bulundu.
“Şebnem'i uzaktan takip ediyormuş'
Denizli’de, 27 Ekim Çarşamba günü, saat 05:00 sıralarında Furkan Zıbıncı tarafından katledilen Şebnem Şirin’in ailesinin avukatı Osman Tabu, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Tabu, şunları söyledi: