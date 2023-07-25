Fukuşima yakınlarında limitin 180 katı üstü radyoaktif içeren balık yakalandı

Japonya'da Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki kanalizasyon şebekesi yakınlarında yaşayan bir balıkta, Japonya'nın güvenlik sınırının 180 katı düzeyinde radyoaktif sezyum bulunduğu ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, söz konusu siyah kaya balığı 18 Mayıs'ta Japon elektrik iletim şirketi Tepco tarafından bulundu. Balığın bir kilogram sezyum 137 başına 18 bin radyoaktivite birimi içerdiği kaydedildi. Japonya'da sezyum 137'nin yasal olarak kilogram başına en fazla 100 radyoaktivite birimi içermesi gerekiyor.

Japonya'nın Fukuşima santralinde bulunan 1,3 milyon ton atık suyu okyanusa dökme planı, Çin'in tepkisine neden olmuştu. Hong Kong yönetimi de, atık suyun denize dökülmesi planının gerçekleşmesi durumunda 10 Japon makamından yapılacak gıda ithalatının yasaklanacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, tartışmalara karşın, Japonya'nın söz konusu planına onay vermişti.

Çin, Japonya'nın planının ardından Japon deniz ürünlerine dönük radyoaktivite testi uygulamaya başlamıştı. Bunun ardından bazı Çinli toptancılar Japonya'dan ürün alımını durdurmuştu.

Bir Tepco yetkilisi, Japonya'nın planına ilişkin yaptıkları açıklamada, planın kamuya ve çevreye minimum etkisi olacağına dair "şirketin emin olduğunu" söyledi.

Tepco yetkilisi, 2011 yılındaki kazadan sonra bölgedeki balıkların ağ yoluyla çıkarıldığını ve bölgeden kaçmalarının engellendiğini ifade etti. Mayıs 2022 ila Mayıs 2023 arasında kilogram başına 100 radyoaktif birimi üzeri toplam 44 balığın tespit edildiğini bildiren yetkili, bunların yüzde 90'ının iç havuzlardaki dalgakıranlarda bulunduğunu aktardı.

Yetkili, "Kara kayabalığını Ocak 2022'de Soma kıyısında bulduğumuzda bölgeye dair incelemeleri yeniden başlattık ve balıkların kaçmasını engellemek için bölgeye daha fazla balık ağı koyduk" dedi.

Fukuşima kazası

Fukuşima Nükleer Santrali'nde, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem ve ardından gerçekleşen tsunami nedeniyle büyük bir nükleer kazası yaşanmıştı. Olay, Çernobil Felaketi'nden sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer kazası olarak tanımlanmıştı.

Çin, Japonya'nın planına tepki göstermişti

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jiangho, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Fukuşima'daki atıkları denize dökme planını derhal durdurma ve daha bilimsel, güvenli, şeffaf ve kabul edilebilir yöntem bulma konusunda uluslararası toplumla müzakere etme yönünde Japonya hükümetine çağrı yapmıştı.