Fuat Oktay: İçerideki ve dışarıdaki güçler birlik oluşturdu, tek hedefleri Erdoğan'ı indirmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İçerideki ve dışarıdaki güçler Cumhurbaşkanımıza karşı bir birlik oluşturmuş durumdalar, tek hedefleri Erdoğan'ı indirmek" açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay, AKP 28. Dönem Ankara milletvekili adayları ile partinin il başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Oktay, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

'Bunları altılı, yedili masaya zorla oturttular'

"Şunu çok net bir şekilde milletimiz de görüyor, tüm içerideki ve dışarıdaki güçler Cumhurbaşkanımıza karşı bir birlik oluşturmuş durumdalar, tek hedefleri Erdoğan'ı indirmek. Sonrasında ne olacak? Sonrasında ne olacağı ile alakalı da çok net açıkladılar zaten. Bunu Kandil'in dağından da açıkladılar, FETÖ'nün merkezinden de açıkladılar, okyanus ötesi yerlerden de açıkladılar. Ama biz şunu çok net bir şekilde de söylüyoruz. Bunları altılı, yedili masaya zorla oturttular. Masadan kalkanları da 24 saat içerisinde oturttular."