Fuat Oktay barınma sorununu protesto eden gençleri hedef aldı

Ülkede gençlerin barınma sorununa tepkisini AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından yardımcısı Fuat Oktay da "terör örgütleri ile bağlantılı topluluklar" ve "kuru gürültü" gibi sözlerle hedef aldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde konuşan Oktay, yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlanmasının ardından "ertelenmiş ve birikmiş" bir yurt talebinin oluştuğunu söyledi.

Öğrencilerin mağdur edilmeden yurtlara yerleştirilmeye devam ettiğini ileri süren Oktay “Ancak görüyoruz ki barınma konusu bahane edilerek gençlerimiz üzerinden bir oyun sahnelenmek isteniyor" dedi.

Son 3 yılda ülke genelinde 240 yeni yurt binasının yapıldığını, yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtların hizmete sunulacağını savunan Oktay eylem yapan gençleri şu ifadelerle hedef aldı:

"Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış; yasadışı terör örgütleri ile bağlantılı toplulukların, parkta bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm bu gayretleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz."