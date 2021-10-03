'Yurt sorunu yoktur' diyen patronun yurtlarında 'Barınma Haktır' bildirileri

Geçtiğimiz günlerde Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, yazılı açıklamasında, Türkiye'de "bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle abartılı bir yurt ve barınma sorunu olmadığını" iddia etmişti. Konyalı patron Baydar, aynı zamanda Özel İdeal Yurtları'nın sahibi.

Bu açıklama üzerine Konya TKG Örgütü, bir açıklama yayımladı. “Pandemiyi fırsat bilen patron, yurt kiralarını iki katına çıkardı" denilen açıklamada, bunun düpedüz fırsatçılık olduğu vurgulandı. Aynı zamanda Türkiye Komünist Gençliği’nin “Barınma Haktır, Haklarımız Satılık Değil" açıklaması yurtların önüne asılırken, görüşlerini aldığımız TKG Konya Örgütü şunları söyledi:

"Konya'da onlarca özel yurdun sahibi Ahmet Baydar öğrencilerin ücretsiz yurt talebiyle alay etmiş. Kendi yurtlarını fahiş fiyatlara kiraya veren, pandemi fırsatçılığı yapıp kiralara neredeyse % 100 zam yapan patron Ahmet Baydar, öğrencileri de kendisi gibi zannedip ülkede yurt sorunu yok demiş. Oysa daha geçen haftalarda Gençlik Bakanı en çok sorun yaşanan illerde Konya’yı saymıştı. Ahmet Beyin Konya'da sahip olduğu 26 yurdu öğrenciler sanıyoruz ki bulamadı ya da daha kuvvetle muhtemel bu yurtlara verecek paraları yok. Ahmet Baydar bir patron ve Emekçi çocuklarının sokakta kalmasını anlayamaz. Ancak istediği gibi de at koşturmasına izin vermeyeceğiz. Buradan ilan ediyoruz; Ahmet Baydar ve yurtlarının ensesindeyiz. Hiç bir emekçi çocuğu sokakta kalmayıncaya kadar mücadelemizi büyüteceğiz. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı omuz vermeye çağırıyoruz."