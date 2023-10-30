Free Web Turkey İnternet Sansürü Raporu yayımlandı: Engellemelerde birinci Erdoğan

Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü Raporu yayımlandı.

Raporda; açık kaynak taramasına göre 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 'alan adı, haber, sosyal medya paylaşımları ve sosyal medya hesapları'ndan oluşan en az 40 bin 536 URL’nin mahkeme kararlarıyla erişim engeli getirildiği belirtildi.

Free Web Turkey 2022 İnternet Sansürü Raporu'nda, "Erişime engellenen en az 3 bin 196 haberin içeriklerine göre dağılımına bakıldığında ise 1770 ile en çok hükümet ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki usulsüzlük iddialarına değinilen haberlerin engellendiği görülmektedir" tespiti yer aldı.

Yayınlanan raporda yer verilen tespitler şu şekilde:

'En az 40 bin 536 URL'e engellendi'

Free Web Turkey Platformu'nun yayımladığı verilere göre 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan aralıkta adı, haber, sosyal medya paylaşımları ve sosyal medya hesaplarından oluşan en az 40 bin 536 URL’e mahkeme kararlarıyla erişim engeli getirildi.

2022 yılında en az 35 bin 66 alan adı, 3 bin 196 haber, 2 bin 90 sosyal medya paylaşımı ve 184 sosyal medya hesabına erişimin engellendi.

Alan adı kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında birinci sırada Jandarma Komutanlığı, ikinci sırada Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve üçüncü sırada Elazığ İl Jandarma Komutanlığı yer alıyor. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından engellenen tüm URL’ler 'yetişkin, bahis, dolandırıcılık, finansal siteler, terör' temalı yayım yaptıkları iddia edilen sitelere ait

İlk yedi sıra jandarma komutanlıklarından oluşurken onu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takip ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) TFF'nin ardından geliyor.

Alan adlarının engellenme gerekçeleri; 'yasa dışı ve/veya müstehcen içerikli paylaşımlar yapılması', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması'.

Engellemede birinci sırada hükümet, Erdoğan ve ailesi var

Erişime engellenen en az 3 bin 196 haberin içeriklerine göre dağılımına bakıldığında 1770'le en çok hükümetle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki usulsüzlük iddialarına değinilen haber. Onu, 517'le AKP’ye yakın kişi ve organizasyonlar hakkındaki usulsüzlük iddialarının anlatıldığı haberler takip etmektedir. Ardından 402 Erdoğan’ın eski avukatı hakkındaki içerikler gelmektedir. Bu kategoride, bir dönem Erdoğan’ın avukatlığını yapan Mustafa Doğan İnal hakkındaki içerikler yer almaktadır. Bu kategorideki içeriklerin tümü, İnal’ın talebiyle erişime engellenmiştir.

'Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği birinci sırada'

'Haber' kategorisinde en çok URL engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında birinci sırada 404 URL ile Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, onu 282 URL ile Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği ve 252 URL ile İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği takip ediyor.

Haberlerin engellenme gerekçelerine bakıldığında birinci sıradaki gerekçe 'kişilik hakları ihlali'.

2022'de 3191 haber 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle engellendi

Raporda şu ifadeler de yer alıyor:

"2022 yılında erişime engellenen 3 bin 196 haberin 3 bin 191’i 'kişilik hakları ihlali', 3’ü 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması', 2’si ise 'zaman aşımı, haberin o tarihte gerçeklik ve doğruluk kriterlerini karşılamasının artık bir önemi kalmadığı' gerekçesiyle engellenmiştir.

Kişilik hakları ihlali nedeniyle engellenen haberlerin temel dağılımına bakıldığında, bin 770 haber ile en çok hükümet ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini konu edinen haberlerin erişime engellendiği görülmektedir"