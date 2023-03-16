Freddy Kasırgası'nda can kaybı 300'ü geçti

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Mozambik'in Zambezia eyaletinde etkisini arttıran kasırgada en az 53 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın etkilediği Malavi'de de 225 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı, çok sayıda kişi ise kayboldu.

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da ölü sayısı 300'ü geçti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Mozambik'te ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Mozambikli yetkililer hasar ve can kaybının boyutlarının belirlenmesinin birkaç gün süreceğini açıkladı. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkenin güneyindeki 10 bölgeyi "ulusal afet bölgesi" ilan etti.

Yardım çalışmaları için uluslararası destek çağrısında bulunan Chakwera, 80 binden fazla kişinin yerinden olduğunu söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı. (AA)