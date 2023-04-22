Fransız polisi Macron'un ziyareti öncesinde tencereleri topladı

Fransa'nın güneyindeki Ganges kasabasında polis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti öncesinde göstericilerden tencere topladı.

TRT'nin aktardığı habere göre Macron'un bölgedeki bir liseye yaptığı ziyaret öncesinde alınan tencere yasağı kararı, "taşınabilir ses cihazı" ve "eğlence cihazı" yasağı olarak tanımlandı.

Tencerelerin yanı sıra tavalar ve kürekler de Macron'un çarşamba günü Muttersholtz kasabasına yaptığı ziyarette protestocular tarafından kullanılmıştı.

Emeklilik yaşının yükseltilmesini kapsayan reform planı nedeniyle ülke çapında protestoların hedefi haline gelen Macron, uzlaşma çabasıyla ülkenin birçok bölgesini kapsayan bir tura çıkmıştı.

Macron'un emeklilik yasasında reform planı Fransa genelinde protestoları tetiklemiş, milyonlarca emekçi genel grev kararı almış ancak yoğun tepkilere rağmen emeklilik reformu yasalaşmıştı.