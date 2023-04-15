Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reform yasalaştı: Halk sokağa indi

Fransa'da protestolara neden olan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak.

Reformun onaylanmasının ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar ise büyüyerek devam ediyor.

Başkentte "Paris ayağa kalk!" sloganıyla sokağa dökülen binlerce kişiye polis cop ve biber gazıyla müdahale etti. Çöp bidonları ve otobüs duraklarının ateşe verildiği Paris'te en az 112 kişi gözaltına alındı.

Nantes'de kalabalık Valilik binası ve tramvay hattını hedef alırken Rennes'de protestocular bir karakolu yaktı.

Muhalefet sosyal medyadan seslendi

Tartışmalı reformun yasalaştığını öğrenen siyasetçiler eleştirilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, "Macron, gece Fransa'nın tamamının gözünü korkutmak istedi. Hayat hırsızı!" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi (EELV) Ulusal Sekreteri Marine Tondelier, reformun gece yasalaştırılmasının provokasyon olduğu yorumunu yaptı.

Genel İş Sendikas'ndan (CGT) yapılan yazılı açıklamada Macron'un bu adımıyla, "reformu istemeyen milyonlarca insanı hor gördüğü" yorumunda bulunuldu. (AA)