Fransız emekçilerden ‘enflasyon artışı’ eylemleri: ‘Kahrolsun kapitalizm...’

Enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, işçiler ve memurlar Fransa’da 170 noktada eylem yaptı.

Sendikaların organize ettiği gösterilerde, başkent Paris’teki protestocular tarihi Bastille Meydanı’ndan Maliye Bakanlığına yürüdüler.

Hükümetten asgari ücreti, emekli maaşları ve devlet tarafından verilen ev kirası yardımı ile çocuk parasının arttırılması gibi taleplerde bulunan göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet etti.

‘Kahrolsun kapitalizm’ sloganları atıldı

Sosyal yardımların arttırılmasını isteyen emekçiler, sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet ederken, “Kahrolsun kapitalizm” sloganı attı.

Eyleme, iki haftadır grev yapan öğretmenlerle lise öğrencileri de destek verdi.



Genel Emek Konfederasyonu (CGT), İşçinin Gücü (FO) ve Üniter Sendikalar Federasyonu (FSU) tarafından organize edilen gösteriye, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) üyelerinin çoğunun grevde olması nedeniyle destek veremediği öğrenildi. (İHA)