Fransız askerleri Nijer'den ayrıldı

Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı halihazırda Fransa'ya dönerken kalan 154 asker de ülkeden ayrıldı. Fransız askerleri, başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünü, düzenlenen törenle Nijer makamlarına teslim etti.

Fransız askerlerinin ayrılışını kutlamak isteyen Nijerliler de askeri üste toplanarak kutlama yaptı.

Öte yandan Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği de "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle Büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" gerekçesiyle 22 Aralık itibarıyla kapatıldı.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte ülkeden ayrılmamıştı.

Büyükelçi Itte, istenmeyen kişi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra 27 Eylül'de ülkeden ayrılmıştı.

Büyükelçi krizinin yanı sıra Nijer'deki askeri yönetim, Paris ile askeri işbirliği anlaşmalarını da feshetmiş ve ülkedeki Fransız askerlerinin ayrılmasını istemişti. (AA)