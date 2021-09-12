Fransa'nın eski sağlık bakanının pandemi yönetimine soruşturma

Fransa'nın eski sağlık bakanı Agnès Buzyn hakkında, koronavirüs pandemisini kötü yönetmesine ilişkin soruşturma açıldı.

Paris mahkemesi savcıları, Buzyn hakkında pandemi döneminde "başkalarının hayatını tehlikeye atma" gerekçesiyle soruşturma açılması için zeminin bulunduğu kararına vardı.

Savcılara ifade vermeden önce ülke basınına konuşan Buzyn, "Bu, kendimi ifade etmem ve Covid-19 yönetimim hakkında doğrudan bildirimde bulunamam için mükemmel bir fırsat" dedi. Fransa Kamu Sağlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle en az 115 bin kişi yaşamını yitirdi.

Mayıs 2017'de Fransa Sağlık Bakanı olan Buzyn, Şubat 2020'de bakanlık görevini bırakarak Paris Belediye Başkanı adayı olmuştu. Buzyn, seçimleri kazanamamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nde görev almıştı.