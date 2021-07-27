Fransa'da bir vilayette maske kararı değişti, halka açık alanlarda alkol yasağı kararı alındı

Fransa'da Alpes-Maritimes vilayetinden sonra, ülkenin doğusundaki Bas-Rhin vilayetindede Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 17 Haziran’da kamuya açık alanların büyük kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu yeniden yürürlüğe konuldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, marketlerde, toplu taşımada, gösterilerde, sokaklardaki toplu bulunulan alanlar ile kuyruklarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.

Vaka sayısının 100 binde 147’ye çıktığı vilayette, halka açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

Bas-Rhin Valisi Josiane Chevalier, salgın durumu daha da kötüleşirse, bar ve restoranlara saat 23.00’de kapanma zorunluluğu getirebileceklerini duyurdu.