Fransa'da tamamlayıcı doz aşısını olmayanlar kafe, sinema ve müzelere giremeyecek

Covid-19 vakalarındaki tırmanışın sürdüğü Avrupa'da, Hollanda ve Avusturya gibi bazı ülkeler kapanmaya giderken Fransa'da bugün yeni önlemler açıklandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran yeni bir sokağa çıkma yasağı ve kapanma tedbirlerini dışladığı açıklamasında, ülkedeki yetişkinler için tamamlayıcı doz Covid-19 aşılarının yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Fransa'nın elinde yeterli miktarda aşı olduğunu belirten Véran, başkent Paris'te düzenlediği basın toplantısında "Kaderimiz hâlâ elimizde" dedi.

Véran Cumartesi gününden itibaren 18 yaş ve üzeri nüfus için tamamlayıcı doz aşılamanın başlayacağını belirtti. Fransız bakan ayrıca 15 Ocak'tan itibaren restoranlar, kafeler, sinemalar ve müzeler ile diğer kamusal mekanlara girişte tamamlayıcı dozla aşılanmış olma şartı aranacağını ifade etti.

Fransa'da 5 ile 11 yaş arası çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasınınsa, ilgili sağlık yetkililerince değerlendirilmesinin ardından karara bağlanacağı açıklandı.

Fransa Sağlık Bakanlığı son doz ile tamamlayıcı doz arasında geçmesi gereken sürenin de 6 aydan 5 aya indirildiğini açıklamıştı.