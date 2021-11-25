Almanya'da koronavirüsten toplam ölüm sayısı 100 bini geçti

Almanya'da kamu sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü ülkede pandeminin başından beri Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 100 bini geçtiğini duyurdu.

Enstitünün bugün yaptığı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 351 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, toplam ölüm sayısı 100 bin 119'a ulaştı.

Vaka artışının sürdüğü Almanya'da son 24 saatte 75 bin 961 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 573 bin 756’ya ulaştı. Aktif vaka sayısı ise 44 bin 100 olarak açıklandı.

Almanya geçen hafta vakalardaki tırmanışa karşı yeni önlemler açıklamış ve toplu taşımada ve işyerlerinde tam aşılı, hastalığı geçirmiş olma ya da negatif test sonucu şartı getirmişti.

Vaka sayılarında rekor seviyelere ulaşan Almanya'nın, Avusturya gibi tüm yurttaşlara aşı zorunluluğu getirmesi tartışmaları da son günlerde gündeme gelmişti.

Almanya'da Covid-19'a karşı aşılanma oranının yüzde 69'da kalması vaka artışlarının başlıca sebebi olarak görülüyor.