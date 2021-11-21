Avrupa'da birçok kentte Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Avrupa'da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından kısıtlamalar sıkılaştırılırken, kıtanın birçok kentinde Covid-19 kısıtlamalarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde önceki gün polisin protesto gösterilerine ateş açmasının ardından büyüyen eylemler dün gece ülkenin farklı kentlerine de yayıldı. Rotterdam'da polisin ateş açması sonucu yaralanan 3 protestocunun hastanede tedavi altında olduğu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Lahey'deki gösterilerde eylemciler bisikletleri ateşe verirken, polis cop ve tazyikli suyla eylemlere müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre eylemlerde 5 polis yaralandı. Hollanda'daki eylemlerde en az 40 kişi gözaltına alındı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de de çoğunluğunu aşırı sağcıların oluşturduğu binlerce kişi, Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler "Özgürlük için Birlikte" yazılı pankartın arkasında Avrupa Birliği (AB) Genel Merkezine yürüdü. Bazı grupların yüzlerini gizledikleri ve Flaman milliyetçi bayrakları taşıdıkları görüldü. Polis, protestoya yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Avusturya'da Pazartesi'den itibaren uygulanacak olan 20 günlük karantinayı protesto etmek için başkent Viyana'da düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise kamu çalışanlarına aşı zorunluluğuna karşı çıkan gruplar sokağa çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan gruplarsa ülkede Covid-19'a karşı uygulanan "Yeşil Geçiş" sertifikasını protesto ettiler.