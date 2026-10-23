Fransa'da silahlı saldırı: Bir kişi öldü, saldırının ırkçı saikle gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Trappes ve La Verrière kentlerinde cuma günü düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, en az dört kişi yaralandı. Araç içerisinden çevredekilere ateş açan şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmayı Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı üstlendi.

39 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Trappes'te bir akaryakıt istasyonu, sağlık merkezi ve çocuk parkının da aralarında bulunduğu farklı noktalarda ateş açtı. Saldırının 15 dakikadan kısa sürdüğü bildirildi.

soL Haber'de yer alan haberleri desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Saldırının ırkçı saikle gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor

Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh, yaşamını yitiren kişinin Afrika kökenli, ağır yaralananlardan birinin ise Kuzey Afrika kökenli olduğunu açıkladı. Rabeh, saldırının ırkçı ve muhtemelen "İslamofobik" bir saikle gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, saldırganın ateş açtığı kişileri nasıl seçtiğinin ve saldırının kesin motivasyonunun henüz açıklığa kavuşmadığına dikkat çekti.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, soruşturma kapsamında cinayet ve terör bağlantısının yanı sıra, eylemin mağdurların gerçek veya varsayılan ırkı, etnik kökeni, milliyeti ya da dini nedeniyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini de araştırıyor.

Yaralılar arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu bildirildi. AFP'ye konuşan La Verrière Belediye Başkanı Nicolas Dainville, sekiz kurşun yarası aldığı belirtilen çocuğun durumunun daha sonra istikrara kavuştuğunu aktardı.

Fransa'da protestolar öncesi gerilim

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, olayı ciddi bir terör suçu olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise saldırının ardından yaptığı açıklamada mağdurlarla dayanışma mesajı verdi.

Saldırı, Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen kitlesel protestoların yaşandığı ve hafta sonu için yeni gösterilerin beklendiği bir dönemde gerçekleşti. AFP'ye göre, yetkililer yeni protestolar öncesinde güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.