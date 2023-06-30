Fransa'da saat 21.00'den sonra toplu taşımaya yasak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci ateş ederek öldürmesinin ardından başlayan protestolara karşı, valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verdi.

Nanterre'de 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla vurulmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde patlak veren protestolar sürüyor.

Fransız basınındaki habere göre, Darmanin, valilere ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerini yerel saatle 21.00'dan itibaren iptal etme talimatı verdi.

Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya'da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durdurulacak.

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Cezayir asıllı sürücü Nael M.'yi öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.