Fransa'da hükümetin Bastille Günü'nde protesto korkusu: Havai fişek satışı yasaklandı

Fransa’nın başkenti Paris'te 17 yaşındaki bir gencin polislerce öldürülmesinin ardından yapılan gösterilerde sıkça kullanılan hava fişek satışı yasaklandı.

Euronews'un haberine göre hükümet, 14 Temmuz'da kutlanan Bastille Günü tatil bitimine kadar hava fişek satışını ve taşınmasını kısıtladı.

Fransa'nın başkenti Paris’in Nanterre banliyösünde 27 Haziran’da bir polisin 17 yaşında bir genci öldürmesinin ardından ülke genelinde başlayan isyan dalgası, hız kesse de hükümet önlem almaya devam ediyor.

Ülkede her yıl, 14 Temmuz 1789’da Fransız Devrimi’nin başladığı olayların en önemlisi olarak kabul edilen Bastille Hapishanesi baskını nedeniyle ulusal bayram olarak kutlanan Bastille Günü tatil haftasında kısıtlama kararı alındı.

Hükümet tarafından alınan kararda, "14 Temmuz kutlamalarında asayişin ciddi şekilde bozulma riskini önlemek amacıyla havai fişek satışı, bulundurulması, taşınması ve kullanılması 15 Temmuz'u da kapsayacak şekilde yasaklanmıştır" denildi.

Kararda satış yasağından Bastille Günü kutlamalarını organize eden şirketler ve belediyelerin muaf olduğu belirtildi.

Gösterilerin yeniden alevlenmesinden endişe duyan Başbakan Elisabeth Borne de Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, hükümetin ulusal tatil sırasında "vatandaşları korumak için her türlü önlemi alacağını" söyledi.

Cezayir kökenli 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından, Fransa'da 2005'ten bu yana görülen en büyük gösteriler düzenlendi.

Olaylarda çok sayıda araç ve resmi kurum ateşe verildi. Resmi rakamlara göre, protestolarda 1160'ı 18 yaşından küçük, toplam 3 bin 700 kişi polis tarafından gözaltına alındı.