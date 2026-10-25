Fransa'da hayat pahalılığına karşı eyleme aşırı sağcı saldırı: Üç yaralı

Fransa’da hayat pahalılığına karşı 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenen gösteriler ülkenin farklı kentlerinde sokağa taşındı. Nice’te de valiliğin yasak kararına rağmen binlerce kişi kent merkezinde toplandı. Gün içinde yaklaşık 2 bin 300 kişinin katıldığı belirtilen eylemlerde polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

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Nice sokaklarında aşırı sağcı saldırı

Günün ilerleyen saatlerinde, yaklaşık 50 kişilik aşırı sağcı bir grup kent merkezinde göstericileri hedef aldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yüzleri maskeli kişilerin de bulunduğu grup, eylemcilere fiziksel saldırıda bulundu. Olaylar özellikle Coulée Verte ve Hôtel des Postes çevresinde yaşandı.

Saldırılarda üç kişi yaralandı. Yetkililerin açıkladığı bilançoya göre, gün boyunca gözaltına alınan 61 kişi arasında 11 aşırı sağcı da bulunuyordu.

Hayat pahalılığına karşı eylemler sürüyor

Nice’teki gösteriler, Fransa genelinde hayat pahalılığına karşı büyüyen toplumsal tepkinin bir parçası olarak gerçekleşti.

17 Ekim’de de ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eylemlerin ardından 24 Ekim’de yeni bir eylem çağrısı yapıldı. Öğrenci örgütleri ve farklı toplumsal kesimlerin de destek verdiği çağrılarla binlerce kişi yeniden sokaklara çıktı.

Nice’te bir hafta arayla düzenlenen gösteriler, artan yaşam maliyetlerine karşı tepkilerin sürdüğünü ortaya koydu. 24 Ekim’deki eylemlerde göstericiler bir yandan polis müdahalesiyle karşı karşıya kalırken, diğer yandan aşırı sağcı grubun saldırısına uğradı.

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