Fransa'da halk öfkeli, hükümet gündem değiştirme derdinde: Bakan Playboy'a poz verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un parlamentoyu devre dışı bırakarak ısrarla geçirdiği "emeklilik reformu"na karşı ülkede grevler ve protestolar sürerken, hükümet gündem değiştirme derdinde.

Ülkede Sosyal Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı Marlene Schiappa'nın Playboy dergisine poz vermesi konuşuluyor.

Schiappa'nın beyaz elbisesiyle verdiği pozun Playboy'un Nisan sayısının kapağında yayımlanması bekleniyor.

Bakan Schiappa'ya haftasonu kendi partisinden ve karşıtlarından yapılan eleştirilerse gündemi meşgul ediyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un Schiappa'ya Playboy'a poz vermesinin "özellikle bu süreçte uygunsuz olduğunu" söylediği belirtiliyor.

Yeşiller Partisi'nden, aynı zamanda bir kadın hakları savunucusu olan Sandrine Rousseau da kadın bedeninin teşhiriyle ilgili bir sorunu olmadığını ancak Schiappa'nın zamanlamasının yanlış olduğunu savundu ve "Bir sosyal krizin ortasındayız" dedi.

'Fransa raydan çıkıyor'

Geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü gelen Boyun Eğmeyen Fransa partisi lideri Jean Luc Mélenchon ise Schiappa’nın Playboy'a kapak olmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un çocuk dergisi Pif Gadget'ın bu haftaki sayısına mülakat vermesini birlikte değerlendirerek şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanının kendisini Pif'te, bakanının da Playboy'da ifade ettiği bir ülkede sorun muhalefet olacaktır. Fransa raydan çıkıyor."

Shiappa ise Cumartesi günü attığı bir tweette "kadınların kendi bedenleri üzerindeki kontrol hakkının her zaman ve her yerde savunulacağını" söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise Pazar günü verdiği bir TV mülakatında Bakan Shiappa'yı "cesur bir kadın politikacı" diye niteledi ve kendisi benimsemese de tarzına saygı duyduğunu kaydetti.