Fransa’da günlük vaka sayısı rekoru: 500 bini geçti

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka sayılarında artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 501 bin 635 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı, salgının başlamasından bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vak sayısı olarak kayıtlara geçti. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 17 milyon 302 bin 548’e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 467 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının ise 129 bin 489'a yükseldiği ifade edildi. (İHA)