Fransa'da gözaltı sayısı artıyor: 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Protestolarda şimdiye kadar 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran'da Nantes kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtmişti.