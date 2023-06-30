Fransa'da 1000 kişi gözaltına alındı: Gözaltına alınanların yaş ortalaması 17

Fransa'da, başkentin banliyösü Nanterre'de, Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından Paris civarında başlayan protesto gösterileri sürerken gözaltına alınanların sayısı ve yaş ortalamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. (AA)