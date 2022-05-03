Fransa'da genel seçimler öncesi ittifak açıklaması

Fransa'da Haziran ayında gerçekleşecek genel seçimler öncesinde Jean-Luc Mélenchon'un partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI - La France Insoumise) ile Yeşiller Partisi arasında ittifak kurulduğu açıklandı.

Jean-Luc Mélenchon, Fransa'da Nisan ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 21,95 oranında oy almış, lakin seçimlerin ikinci turuna kalamamıştı. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen arasında gerçekleşen ikinci turda Macron yüzde 58 oranında oy alarak ikinci kez Fransa cumhurbaşkanı olmuştu. Seçimlerin ardından Fransa'da "sol" içerisinde ittifak kurulamaması ve yeterli destek sağlanamaması tartışılmaya devam etmişti.

Emeklilik yaşı, asgari ücret ve fiyat sınırlandırılması

Reuters'in haberine göre, 12 ve 19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek genel seçimler öncesinde ittifak yapması halinde yüzde 33 oranında oy alabilecekleri öngörülüyor. LFI ve Yeşiller yaptıkları açıklamada, ittifakı "tarihsel bir an" olarak tanımlarken ilerleyen günlerde ittifakın genişleyeceğini umduklarını belirttiler.

Yeşiller ile LFI arasındaki ittifakın hedefleri, emeklilik yaşını 60'a düşürmeyi, asgari ücreti yükseltmeyi ve temel ürünlerde fiyatları sınırlamayı içeriyor.

Sosyalist Parti ve AB politikası

Fransa Komünist Partisi Ulusal Sekreteri Fabien Roussel de yaptığı açıklamada ittifaka ileriki günlerde partisinin de katılabileceğini açıkladı.

Fransa solunda hem geniş tabana sahip parti olarak tanımlanan Sosyalist Parti'nin ittifaka katılmasınınsa zor olabileceğini belirtilirken, LFI ile Sosyalist Parti arasındaki ittifak görüşmeleri geçen hafta askıya alınmıştı. İki parti arasındaki en büyük tartışma odağının, Avrupa Birliği kararı duruyor. 2000'lerin başında Sosyalist Parti'nin üyesi olan Mélenchon, partisinin Avrupa Birliği'nden ayrılmama kararı sonrasında istifa etmişti. Mélenchon ayrıca Fransa'nın NATO'dan ayrılması gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Yeşiller ve LFI arasında yapılan ittifakta, AB'den çıkmama konusunda ve eurodan vazgeçmeme konusunda anlaşma sağlamış olmalarına rağmen "Avrupa'nın kurallarına uymamaya hazır oldukları" belirtildi. Sosyalist Parti başkanı Olivier Faure, partisinin ittifakın AB politikasına karşı çıktığını açıklarken, "Biz Frexiter değiliz" diyerek partisinin AB'ye karşı olmadığını açıkladı.