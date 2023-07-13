Fransa'da askeri harcamalara rekor bütçe kabul edildi

Fransız parlamentosu askeri harcama bütçesini 2024-2030 yılları arasında 413 milyar avroya çıkaran yasa tasarısını kabul etti.

Senato'nun internet sitesinde yayımlanan tasarıya toplam 313 lehte, 17 aleyhte oy kullanıldı.

Dün parlamentonun alt kanadı Fransız Ulusal Meclisi de tasarıyı kabul etmişti.

Tasarının içeriğinde neler var?

Daha önce hassas görevlerde yer alan Fransız askerlerinin veya eski askerlerin, yabancı devlet veya yabancı şirkete çalışmadan önce bunu Savunma Bakanlığı'na beyan etme zorunluluğunu kapsayan tasarı, Bakanlığın, söz konusu askerlerin bu işte çalışmalarına itiraz edebilme yetkisini içeriyor. Kabul edilen tasarı kapsamında idari makamlar, bazı şirketlerden, ordu için stratejik önem taşıyan titanyum gibi malzemeler veya farklı bileşenler için stok oluşturmasını isteyebilecek.

Tasarı kapsamında, oylanan bütçenin bir bölümü ise ordunun modernleşmesi için kullanılacak. Ulusal Meclis'te dün kabul edilen tasarı, görüşülmek üzere Senato'ya gönderilmişti. Tasarı, Senato'da da onaylanmasıyla yasalaştı. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Senato'dan onay alması gerekiyor. (AA)