Fransa'da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı

Fransa'da sağlık çalışanları için Covid-19 aşısını zorunlu hale getiren düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, ülkede halen Covid-19 aşısını yaptırmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanının dün itibariyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

RTL Radyosu'na konuşan Véran ülkede dün itibariyle sağlık ve sosyal bakım tesislerinde personelinden henüz aşılama sürecine girmeyen yaklaşık 3 bin kişinin sözleşmesinin askıya alındığını söyledi.

Bakan Véran görevden uzaklaştırmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarında önemli hizmet aksamaları yaşanmadığını, bunun yalnızca bazı teknik servislerde kısa süreli aksamalara yol açtığını belirtti.

Fransa Sağlık Bakanı ülkede 2 milyon 700 bin sağlık çalışanından yalnızca 3 bininin aşı yaptırmadığı için sözleşmesinin askıya alınmasını "geçici" diye nitedi ve bu kişilerin de aşılanmaya başlamasıyla görevlerine dönebileceğini ifade etti.

Véran düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce istifa eden sağlık çalışanı sayısının ise yalnızca birkaç düzine olduğunu duyurdu.