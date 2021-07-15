Fransa'da aşı karşıtları eylem yaptı

Fransa'da Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm sağlık çalışanlarına aşının zorunlu kılınması ve restoranlar gibi bazı kamusal mekanlara girişte aşılanmamış kişilere test zorunluluğu getirilmesi aşı karşıtlarını kızdırdı.

Dün başkent Paris'te Bastille Günü kutlamalarının yapıldığı sabah saatlerinde başlayan aşı karşıtı eylemlere yaklaşık 2 bin 250 kişinin katıldığı açıklandı.

AFP'nin haberine göre polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Polis protestocuların yürüyüş güzergahına uymadıklarını ve yanıcı maddeler attıklarını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünkü eylemlere Paris'te 2 bin 250, ülke genelindeyse yaklaşık 19 bin kişi katıldı. Ülke genelinde toplam 53 noktada benzer gösteriler düzenlendiği bildirildi.

Aşı karşıtları Covid-19 aşısını olmayanlara getirilen kısıtlamaların "özgürlüklerini engellediğini" ileri sürüyor ve bazıları da bunun "ayrımcılık" olduğunu iddia ediyor.

Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal Covid-19 aşısının zorunlu olmadığını, ancak insanları aşı olmaya en üst düzeyde ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Protestoları anlamakta güçlük çektiğini belirten Attal ülkede halihazırda 11 aşının zorunlu olduğunu hatırlatarak "o zaman bu da diktatörlük olabilirdi" dedi. Attal Covid-19 aşılarıyla ilgili çalışmaların bir yılı aştığını belirterek "şüphe zamanı çoktan geçti" dedi.

Öte yandan Elabe araştırma şirketin anketine göre Fransa'da halkın çoğunluğu ülkede Covid-19'a karşı alınan son tedbirleri onaylayor. Fransa nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 35,5 milyon kişi şimdiye kadar en az bir doz Covid-19 aşısını olmuş durumda.