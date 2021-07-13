Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerine Eylül ayına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi. Aşı yaptırmayan sağlık çalışanlarına maaş ödemesi yapılmaması gündemde.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıca gelecek aydan itibaren dükkanlara, bar, sinema gibi yerlere girerken ve ülke içindeki uzun mesafe tren yolculuklarında "sağlık geçiş kartlarının" gösterilmesi gerekeceğini belirtti.

Covid kartları kişinin aşılanma durumunu ya da yakın zamanlı negatif PCR testi sonucunu gösterecek.

Macron televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında "Sizden ne istediğimin farkındayım ve şu an bu taahhüde hazır olduğunuzu biliyorum. Bu bir bakıma sizin vazifenizin bir icabı" dedi.

Aşı zorunluluğu, koronavirüse karşı kırılgan gruptakilerle temasta bulunan herkesi kapsıyor. Bu da hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışan herkese aşı olma zorunluluğu getirildiğini anlamını taşıyor.

LCI televizyonuna konuşan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, 15 Eylül'e kadar aşı olmayan çalışanlara maaş ödemesi yapılmayabileceğini belirtti.