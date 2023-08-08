Fransa'da 5 polis protestolarda bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransa'da 5 çevik kuvvet polisi, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde bir genci öldürmekle suçlanıyor.

Franceinfo'nun, Marsilya Savcısı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre; temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss isimli genci öldürmekle suçlanan polisler gözaltına alındı. Ayrıca Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırdı.

Plastik mermi ile hayatını kaybetmiş olabileceği belirlenmişti

Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Bendriss'in göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.

Doktorların olayı bildirmesi üzerine IGPN, soruşturma başlatarak bu kapsamda ulaştığı 3 kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

Söz konusu polislerin ifadelerine başvuran IGPN'nin, gencin ölümüne ilişkin soruşturmanın neticesini yakında açıklaması bekleniyor. (AA)