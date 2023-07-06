Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı

Fransa'nın Nanterre banliyösünde 17 yaşında Nahel isimli genci öldüren polis memuru, ifadesinde sürücünün kaçmasından ve kaçarken diğer polis memuru arkadaşını sürüklemesinden korktuğu için tetiği çektiğini öne sürdü.

Euronews'in aktardığı AFP'nin mahkeme dökümanlarına dayandırdığı haberine göre; Florian M. isimli 38 yaşındaki polis memurunun polis iç soruşturma birimi IGPN'e "kafana bir kurşun yiyeceksin" kelimelerini kullanmadığını söylediğini belirtti. Ancak olay sırasında orada bulunan bir kişinin kaydettiği video ve Florian M.'nin iddiası birbiriyle çelişiyor.

Florian M. ifadesinde, Nahel isimli 17 yaşındaki sürücünün kaçmasından ve kaçarken diğer polis memuru arkadaşını sürüklemesinden korktuğu için tetiği çektiğini iddia etti.

Kasten adam öldürme ile yargılanan polis memurunun tutukluluk hali perşembe günü tekrar uzatılmıştı.