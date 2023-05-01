Fransa'da 1 Mayıs'ta 'mezarda emeklilik düzenlemesine' karşı ülke çapında gösteriler başladı

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren düzenlemeye karşı çıkan halk, ülke çapında gösteriler düzenliyor. Fransa'nın büyük sendikalarının çağrısıyla, başkent Paris başta olmak üzere, Strazburg, Marsilya, Toulouse, Vannes, Rouen ve Rennes dahil birçok kentte reform karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsü başladı.

Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin katılması beklenen gösterilerde, 5 bini Paris'te olmak üzere toplamda 12 bin polis görev yapacak.

Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP, gösteriler nedeniyle birçok tren ve metro istasyonunu kapattı. Ayrıca grev ve gösterilerden kaynaklı hava yolu ulaşımında yüzde 25-33 civarında aksama yaşanması bekleniyor.

Mahkeme, polisin gösterilerde dron kullanmasına yönelik itirazı reddetti

Bordo İdare Mahkemesi de polislerin gösterilerde dron kullanmasına yönelik yapılan itirazı reddetti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emniyet müdürlerine, polisin gösterilerde istihbarat toplamak için dron kullanması talimatını göndermişti.

Sendika temsilcisinden hükümete çağrı

Fransız radyosu RTL'ye konuşan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, gösterilere 2 bin kadar sol görüşlü yurttaşın katılacağını haber aldıklarını açıkladı. Bir kısmı dışarıdan gelen bu kişilerin şiddet eylemleri gerçekleştireceklerini belirten Nunez, kim olurlarsa olsunlar bu kişilerin "polisin sert müdahalesiyle karşılaşacaklarını" söyleyerek tehdit etti.

Ülkenin en büyük sendikalarından CGT Genel Sekreteri Sophie Binet ise hükümete, gösterilerde polisi kışkırtmama çağrısı yaptı.

Önceki birçok gösteride de aşırı sağcıların ve sivil giyimli polislerin göstericilere karışarak provokatif eylemlerde bulunduğu bildirilmişti.

Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, CGT temsilcilerine hükümetle görüşmelere başlaması için gelecek günlerde davetiye göndereceklerini söyledi.

Mezarda emeklilik düzenlemesi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Polis ülkenin birçok yerinde haklarını savunan göstericilere saldırmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. (AA)