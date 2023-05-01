Dünyada 1 Mayıs: Emekçiler meydanlarda

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da 1 Mayıs büyük coşkuyla kutlanıyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde emekçiler, daha yaşanılabilir bir hayat için bugün sokaklarda.

Bangladeşli işçiler, daha iyi çalışma koşulu talebiyle yürüdü Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri yürüyüşü düzenlendi. İşçi sendikalarına üye gruplar, daha iyi çalışma koşulları talep etti.

Endonezya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen Endonezyalı işçiler, işçilerin temel haklarını etkileyen torba yasanın ve istihdam yaratma yasasının iptali talebiyle Parlamento binası yakınında yürüyüş düzenlendi.

Filipinliler'de '1 Mayıs'ta ABD karşıtı gösteri Filipinler'in başkenti Manila’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen farklı gruplar, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret ayrımcılığına dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın ABD Başkanı Joe Biden ile ABD-Filipinler ittifakı, ekonomik işbirliği ve halklar arası ilişkiler konulu ikili görüşmesi de protesto edildi.

Tokyo'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının genişletilmesi, insan hakları ve temel işçi haklarının tesisi, demokrasinin geliştirilmesi ve kalıcı barış talebiyle gösteri düzenlendi.

Berlin’de polis 1 Mayıs için sokaklara çıkan göstericilere saldırdı Almanya'nın başkenti Berlin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışa Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, polis göstericilere saldırdı. En az bir kişinin gözaltına alındığı gösteri sırasında, polise havai fişek ve şişe atıldığı ifade edildi.

Irak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Emekçiler, ücret artışı talebiyle bir araya geldi.

İtalya'da 1 Mayıs İtalya'nın Napoli şehrinde toplanan ülkenin en büyük işçi sendikaları CGIL, CISL ve UIL pazar alanında buluşarak bazı konuları ele aldı. Etkinlikte tartışılan ana konular arasında iş, istihdam, ekonomik kriz ve Ukrayna'daki savaş yer aldı.

Paris'te 1 Mayıs'ta gündem 'mezarda emeklilik' düzenlemesi Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin emeklilik reformuna, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günün'de de protesto edilmeye devam etti.

Moskova'da 1 Mayıs'ta komünistler meydanlarda

Yunanistan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen işçi grupları, meclis binasına yürüdü. Yürüyüş boyunca sloganlar atan grup, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Belçika'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Belçika'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Başkent Brüksel'de geleneksel 1 Mayıs yürüyüşüne Adalet Sarayı önünden başlandı, yürüyüş Mond des Arts Meydanı'nda sona erdi. Yüzlerce insanın katıldığı yürüyüşte göçmenler de yer aldı. Yürüyüşte katılan işçiler üzerinde Fransızca "Yaşasın 1 Mayıs" yazan pankart açtı.

Bulgaristan'da 1 Mayıs Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu üyeleri yürüyüş düzenlendi.

Güney Kore'de 1 Mayıs Güney Kore’nin başkenti Seul’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Gwanghwamun Meydanı'nda bir araya gelen Kore Sendikaları üyeleri, Yoon Suk-yeol hükümeti tarafından yürütülen işçi karşıtı düzenlemelere karşı yürüyüş düzenledi.

Arnavutluk’ta 1 Mayıs yürüyüşü Arnavutluk’un başkenti Tiran’da çeşitli sivil toplum örgütleri, onlarca vatandaşın katılımıyla 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle yürüyüş gerçekleştirdi.