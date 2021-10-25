Fransa ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığı'na Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ortak bir açıklamaya imza atan 10 ülkenin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatı vermesinin ardından bu ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Almanya konuyla ilgili Ankara'dan resmi bir bildirim gelmediğini duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada Ankara'nın Fransa'nın Türkiye büyükelçisini sınırdışı etme planına dair bir resmi bildirimin kendilerine ulaşmadığını duyurdu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de bugün Helsinki'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Niinistö "Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla büyükelçinin ihracına dair diplomatik kanallardan herhangi bir bilgi gelmedi" dedi.